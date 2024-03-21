Blinken, 6. kez Ortadoğu turunda: Gazze'de acil ateşkes sağlanmalı

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla Ortadoğu turunda.

Mısır'ın başkenti Kahire'de konuşan Blinken, Filistin yetkilileri için reformun bazı adımlarının atıldığını ama daha fazlasına ihtiyaç olduğunu söyledi.



Blinken, yardımların artırılması ve acil adımların belirlenmesi konusunda Arap liderlerle anlaştıklarını belirtti.

Rehineler hakkında da konuşan Blinken, rehine takası üzerine her gün çalıştıklarını ama hala zorlukların olduğunu belirterek, belli bir tarih veremeyeceğini söyledi. Dışişleri bakanı "bunun mümkün olduğuna inanmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Blinken, Mısır'ı ve ardından İsrail'i kapsayacak Ortadoğu turunun ilk ayağı için Çarşamba günü Suudi Arabistan'a gitmişti.



Bu gezi, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana Ortadoğu'ya yaptığı 6. gezi.