Blinken 6. kez Ortadoğu'da: Suudi Arabistan'a ulaştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'de Hamas-İsrail çatışmalarının başlamasından bu yana altıncı Ortadoğu turuna çıktı.

Blinken, Suudi Arabistan'a vardı.

Yarın da Mısır'a gidecek olan Blinken'ın ziyaretlerinde Gazze'deki durum ele alınacak.

Toplantılarda ateşkes ve rehine takası anlaşması üzerine görüşmeler yapılacak.

Öncekilerden farklı olarak ABD'li bakanın bu Ortadoğu ziyareti rotasında İsrail bulunmuyor.

Blinken, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentini ve Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceğini söylemişti.