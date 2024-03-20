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Blinken 6. kez Ortadoğu'da: Suudi Arabistan'a ulaştı

7 Ekim'den bu yana altıncı Ortadoğu'nu gerçekleştiren Blinken, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine vardı. Görüşmelerde Gazze'de ateşkes ve rehine takası için yeni yollar aranacak.

Blinken 6. kez Ortadoğu'da: Suudi Arabistan'a ulaştı

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'de Hamas- çatışmalarının başlamasından bu yana altıncı Ortadoğu turuna çıktı.

Blinken, Suudi Arabistan'a vardı.

Yarın da Mısır'a gidecek olan Blinken'ın ziyaretlerinde 'deki durum ele alınacak.

Toplantılarda ateşkes ve rehine takası anlaşması üzerine görüşmeler yapılacak.

Öncekilerden farklı olarak ABD'li bakanın bu Ortadoğu ziyareti rotasında İsrail bulunmuyor. 

Blinken, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla  Suudi Arabistan'ın Cidde kentini ve Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceğini söylemişti.

Blinken 6. kez Ortadoğu'da: Cidde ve Kahire'yi ziyaret edecek, planda İsrail yok

Blinken 6. kez Ortadoğu'da: Cidde ve Kahire'yi ziyaret edecek, planda İsrail yok

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