Blinken: ABD hükümeti Lübnan'a yardım etmek istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Laos'ta düzenlenen 19. Doğu Asya Zirvesi'ne katıldı.



Zirvenin ardından basına açıklama yapan Blinken, Ortadoğu'daki çatışmalara değindi.



Asya'nın Ortadoğudaki çatışmaların yayılması konusunda derin endişe duyduğunu aktaran Blinken, "Gazze'deki insanların durumu Asya'da derin endişe yaratıyor." diye konuştu.



ABD hükümetinin Gazze'deki insani ihtiyaçlar konusunda İsrail'le doğrudan temas halinde olduğunu belirten Blinken, çatışmalarda sivillerin korunmasını sağlamanın hayati önem taşıdığını vurguladı.



Blinken açıklamasında, ABD ve diğer birçok ülkenin Lübnan'a yardım etmek istediğini de belirtti.

"LÜBNAN'I DESTEKLEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Blinken yaptığı açıklamada İsrail, Hizbullah'a saldırmaya devam ederken Lübnan devletinin kendini savunma çabalarına destek sözü verdi.



ABD'li Bakan, “Lübnan halkının, devletin kendini savunması ve ülkesi ve geleceği için sorumluluk alması konusunda güçlü bir çıkarı olduğu açıktır. Bölgede daha geniş çaplı çatışmaları önlemek için yoğun bir şekilde angaje olmaya devam ediyoruz.” dedi.

ABD'nin, Lübnan devletinin kendini inşa etmesini desteklemek için çalışacağını söyleyen Blinken, "İsrail'in bunu yapmakta açık ve çok meşru bir çıkarı var. Lübnan halkı da aynı şeyi istiyor. Bu hedefe ulaşmanın en iyi yolunun, bir süredir üzerinde çalıştığımız ve şu anda da üzerinde odaklandığımız diplomatik bir anlayış olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

