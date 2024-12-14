Blinken: ABD, Suriye'de HTŞ ve diğer gruplarla temas kurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ürdün'de Türkiye ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Suriye'deki geçiş sürecinin konuşulduğu toplantının ardından basın toplantısında konuştu.



Blinken, Suriye'deki siyasi geçiş sürecinde diğer ülkelerin görmek istediği ilkeleri içeren ortak bir bildiri üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı. Ürdün'ün Akabe kentindeki toplantıya, Dışişleri Hakan Fidan ve Blinken'ın yanı sıra AB Dış Politika Temsilcisi Kaja Kallas ile Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar Dışişleri Bakanları katıldı. Toplantıda Suriye'den temsilci yoktu.

