Blinken beşinci kez Ortadoğu'da

İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı 122 gündür sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana Ortadoğu'ya beşinci ziyaretini gerçekleştiriyor.



Blinken'ın, 8 Şubat'a kadar sürecek temaslarında, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Katar'ı ziyaret etmesi bekleniyor. ABD'li bakan, görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik acil insani yardım ihtiyacının altını çizmişti.

Blinken Arap ülkeleriyle, Gazze'nin yeniden inşasını ve rehine anlaşmasının kabul edilmesi durumunda bir Filistin devletinin kurulması gibi öncelikler üzerine konuşacak.

Blinken, geçen hafta Paris'te ABD İstihbarat Teşkilatı (CIA) şefi ile Mısırlı, Katarlı ve İsrailli yetkillerle planlanan ve rehine takasını da içeren ateşkes teklifini de Ortadoğu ülkeleriyle ele alacak.

Joe Biden yönetimi, geçen perşembe günü, Batı Şeria'daki dört aşırılıkçı İsrailli yerleşimciye, Filistinli sivillere şiddet uyguladıkları için yaptırım getirmişti.























