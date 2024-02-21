Blinken Brezilya lideri Lula'yla görüştü: Gündem Gazze

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inacıo Lula da Silva ile bir araya geldi. Lula, Blinken'a Ukrayna ve Gazze’deki çatışmaların sona ermesi gerektiğini söylerken, her iki siyasetçinin de Filistin devletinin kurulmasının gerekli olduğu konusunda anlaştığı belirtildi.

Blinken Brezilya lideri Lula'yla görüştü: Gündem Gazze

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ’da Devlet Başkanı Luiz Inacıo Lula da Silva ile bir araya geldi.

Brezilya Cumhurbaşkanlığı Ofisii Blinken ile Lula görüşmesinde, G20, enerji, ve Ukrayna'da barış çabalarının ele alındığını açıkladı.

Blinken, Guyana ve Venezuela arasında diyalog için Brezilya'nın çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Lula ise Blinken'a Ukrayna ve Gazze’deki çatışmaların sona ermesi gerektiğini yeniden dile getirdi ve her ikisinin de devletinin kurulmasının gerekli olduğu konusunda anlaştığı belirtildi.

Blinken’ın, Lula'nın ’e yönelik son “Holokost” yorumlarında ise aynı görüşte olmadıklarını söylediği aktarıldı.

ABD’li bakan ayrıca "rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’de geçici bir duraklama ve insani yardımın arttırılması için ABD’nin çabalarından" bahsetti.

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