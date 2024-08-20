Blinken, Gazze'de ateşkes için Mısır'a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'a bir anlaşmayı kabul etmesi için baskı yaparken Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Mısır'a gidiyor. Blinken son açıklamasında, ateşkes önerisinin “son şans” olabileceğini söyleyerek anlaşma için taraflara yönelik baskıyı arttırdı. Blinken, Netanyahu'nun "boşlukları kapatan yeni ateşkes teklifini kabul ettiğini" açıkladı.

Blinken, Gazze'de ateşkes için Mısır'a gidiyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

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Kudüs'te Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, daha sonra ile birlikte 10 aydır devam eden çatışmasında ateşkes için müzakerelere aracılık eden Katar'a gidecek.

Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah  es-Sisi ile yazlık sarayında görüşmek üzere Akdeniz şehri El Alameyn'e uçtu.

Daha sonra ise geçen hafta ateşkes görüşmelerine sahne olan Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüşecek.

DOHA'DAKİ ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Doha'daki görüşmelerde ABD, İsrail ile Hamas arasındaki uçurumları kapatacak, Başkan Joe Biden tarafından ortaya konan üç aşamalı ateşkes planını destekleyecek öneriler sundu.

Blinken pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'nin önerisini kabul ettiğini ve Hamas'ın tepkisini ölçmek üzere Mısır ve Katar ile görüşeceğini söyledi.

"SON ŞANS"

Pazartesi günü Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, “Sanırım bölge genelinde bu işin bir an önce bitirilmesi gerektiğine dair gerçek bir aciliyet duygusu var. Amerika Birleşik Devletleri bu işin bir an önce bitirilmesi konusunda son derece kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Blinken, bir başka açıklamasında ateşkes önerisinin “son şans” olabileceğini söyleyerek anlaşma için baskıyı arttırdı.

Ancak İsrail'in son görüşmelerde, Hamas'tan ele geçirdiği Mısır ile Gazze sınırının kontrolünde ısrar etmek de dahil olmak üzere yeni koşullar öne sürdüğü iddia ediliyor.

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