Blinken: Hamas, Filistin'in meşru isteklerini temsil etmiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Hamas arasında savaş sürerken Başbakan Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Kendinizi savunacak kadar güçlü olabilirsiniz. Ama Amerika var olduğu sürece, asla ve asla buna mecbur kalmayacaksınız. Biz her zaman yanınızda olacağız." dedi.
Hafta sonu İsrail'de bin 200 kişinin ölümüne yol açan saldırılar nedeniyle İsrail ordusunun Hamas'ı vurduğu sırada bir dayanışma ziyareti gerçekleştiren Blinken, saldırılarda en az 25 ABD vatandaşının öldüğünün teyit edildiğini söyledi.
Bununla birlikte Blinken, Hamas'a karşı itidal çağrısında bulunmadı, ancak sağcı Netanyahu'nun uzun süredir direndiği bir fikir olan nihai bir barış anlaşmasının gerekliliğini vurguladı.
"HAMAS, FİLİSTİN'İN MEŞRU İSTEKLERİNİ TEMSİL ETMİYOR"
Blinken, "Barış ve adalet isteyen herkes Hamas'ın terör saldırılarını kınamalıdır. Hamas'ın Filistin halkını ya da onların eşit ölçüde güvenlik, özgürlük, adalet fırsatı ve haysiyetle yaşama yönündeki meşru isteklerini temsil etmediğini biliyoruz". dedi.
Diğer taraftan, Blinken, büyükbabasının Rusya'daki antisemit pogromlardan nasıl kaçtığını ve üvey babasının Nazi toplama kamplarından nasıl kurtulduğunu hatırlattı.
Blinken, "Karşınıza sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir Yahudi olarak çıkıyorum. Ben de karşınıza küçük çocukları olan bir eş ve baba olarak çıkıyorum. Kibbutz Nir Oz'daki evlerine sığınırken öldürülen anne, baba ve üç küçük çocuk gibi öldürülen ailelerin fotoğraflarına bakıp kendi çocuklarımı düşünmemek benim için imkansız." dedi.
Blinken ayrıca, Biden yönetimi ve Kongre'nin İsrail'e yönelik askeri taleplerin karşılanması için birlikte çalışacağı sözünü vererek, "İsrail'in savunma ihtiyaçları geliştikçe, bunların karşılanmasını sağlamak için Kongre ile birlikte çalışacağız" dedi.
NETANYAHU: HAMAS, DAEŞ GİBİ MUAMELE GÖRMELİ
Blinken'in yanında konuşan Netanyahu, ABD'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'a DAEŞ terör örgütü gibi muamele edilmesi gerektiğini söyledi.
Netanyahu, "DAEŞ nasıl ezildiyse Hamas da öyle ezilecektir. Ve Hamas'a da aynen DAEŞ’e yapıldığı gibi muamele edilmelidir" dedi.
Diğer taraftan Netanyahu, Hamas militanlarının hafta sonu gerçekleştirdiği saldırının intikamını almak için verilen yoğun mücadelenin ortasında "uygarlık güçlerinin kazanacağını" söyledi.
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