Blinken: Hamas, Filistin'in meşru isteklerini temsil etmiyor

Blinken ayrıca, Biden yönetimi ve Kongre'nin İsrail'e yönelik askeri taleplerin karşılanması için birlikte çalışacağı sözünü vererek, "İsrail'in savunma ihtiyaçları geliştikçe, bunların karşılanmasını sağlamak için Kongre ile birlikte çalışacağız" dedi.

NETANYAHU: HAMAS, DAEŞ GİBİ MUAMELE GÖRMELİ



Blinken'in yanında konuşan Netanyahu, ABD'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'a DAEŞ terör örgütü gibi muamele edilmesi gerektiğini söyledi.



Netanyahu, "DAEŞ nasıl ezildiyse Hamas da öyle ezilecektir. Ve Hamas'a da aynen DAEŞ’e yapıldığı gibi muamele edilmelidir" dedi.



Diğer taraftan Netanyahu, Hamas militanlarının hafta sonu gerçekleştirdiği saldırının intikamını almak için verilen yoğun mücadelenin ortasında "uygarlık güçlerinin kazanacağını" söyledi.