Blinken İsrail'de: Gündem ateşkes ve rehine takası

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmalara uzun süreli ara verilmesi karşılığında Hamas'ın tuttuğu İsrailli rehinelerin serbest bırakılması yönünde olası bir anlaşmayı görüşmek üzere bugün İsrailli yetkililerle bir araya gelecek.



Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Hamas'ın teklife tepkisinin genel olarak "olumlu" olduğunu söyledi.



Ancak Blinken Salı günü düzenlediği ortak basın toplantısında hala "yapılması gereken çok iş" olduğunu kaydetti.



Blinken bugün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog ve üst düzey savunma yetkililerinin yanı sıra Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile de Batı Şeria'da bir araya gelecek.



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Ateşkes ve rehine takası teklifinde, ilk etapta çatışmaların altı hafta süreyle durdurulması ve 7 Ekim'den bu yana tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunuluyor.



Buna karşılık İsrail, serbest bırakılan her İsrailli rehine başına üç Filistinliyi serbest bırakacak.



İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı 122 gündür sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana Ortadoğu'ya beşinci ziyaretini gerçekleştiriyor.



Blinken'ın, 8 Şubat'a kadar sürecek temaslarında, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Katar'ı ziyaret etmesi bekleniyor. ABD'li bakan, görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik acil insani yardım ihtiyacının altını çizmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin