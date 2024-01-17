Blinken: Orta Doğu'da dönüm noktasına gelindi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında katıldığı oturumda, güncel siyasi gelişmelere yönelik soruları yanıtladı.



Orta Doğu'da yeni bir "denklemin" oluştuğunu ve "dönüm noktasına" gelindiğini dile getiren Blinken, bölgede İsrail ile ilişki kurmaya hazır Arap ve İslam ülkeleri bulunduğunu, Filistinlilere de zor kararlar alabilmeleri için yollar ve araçların sunulması gerektiğini savundu.



Blinken, "Filistin halkının, isteklerini gerçekten yerine getirme kabiliyetini en üst düzeye çıkaran bir yönetime ihtiyaç duyduğunu; bu yönetimin, İsrail'in de desteğiyle faaliyet gösterebilmesi gerektiğini" öne sürdü.



"YÜREĞİMİ PARÇALIYOR"



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda Blinken, "Benim için, bence birçoğumuz için, Gazze'de her gün gördüklerimiz iç burkucu. Masum erkekler, kadınlar ve çocukların yaşadığı acılar yüreğimi parçalıyor." ifadesini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanı, Gazze konusunda ne yapılması gerektiğine karar verilmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki insanlara daha iyi koruma sağlamak ve sivil kayıpları en aza indirmek amacıyla daha fazla insani yardım sağlama konusunda kararlar alındığını kaydetti.



Blinken, konuşmasında bilgi teknolojilerinin suistimal edildiğini, bu nedenle de dünyada birçok kişinin 7 Ekim'de yaşananlara inanmadığını savundu.



"İRAN İLE ANLAŞMAYI BOZMAK HATAYDI"



Blinken, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesine yönelik soruya "İran ile nükleer anlaşmayı bozmak hataydı." cevabını verdi.



Anlaşmadan tek taraflı çekildiği için ABD'nin istemediği bir konumda olduğuna dikkati çeken Blinken, "İran'ın nükleer programı bir kutudaydı. Anlaşma bozulunca bu kutudan çıkmış oldu." ifadesini kullandı. Blinken, bu durumu "son derece talihsiz" şeklinde nitelendirdi.