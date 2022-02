Blinken: Rusya saldırı için son safhada

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın bu gece bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini ancak diplomasi için hala vakit olduğunu açıkladı.



Blinken, NBC televizyonunda katıldığı canlı yayında, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK ÇAPLI SALDIRI İÇİN HER ŞEY HAZIR"



Sunucunun, "Bu gece bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgale başlayacağına inanmak için nedeniniz var mı?" sorusuna Blinken, "Evet var. Ne yazık ki Rusya askeri kuvvetlerini Ukrayna'nın kuzeyi doğusu ve güneyine gidecek şekilde son noktada konuşlandırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı başlatması için her şey hazır görünüyor" yanıtını verdi.



Blinken, sunucunun bu tahmininde kesinlik payını sorması üzerine, "Bakın kesin bir zaman ya da saat veremem ancak Rusya'nın ilerlemesi için her şey hazır" dedi.



ABD'nin yaptırımlar açısından Rusya'yı yolundan çevirmek için seçeneksiz kalıp kalmadığının sorulması üzerine ise Blinken, "Ben hala büyük bir saldırıyı önlemek için şans olduğunu düşünüyorum. Ancak tekrar söylemem gerekirse Rusya saldırı başlatmanın son safhasında" diye konuştu.