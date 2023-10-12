Blinken: Siviller askeri operasyonların hedefi olmamalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin gerilimine ilişkin açıklamalar yaptı.



"Siviller askeri operasyonların hedefi olmamalı" diyen Blinken, Gazze'de siviller için güvenli bir koridor oluşturulması için çalıştıklarını söyledi.



Blinken, "İsrail ölçeğinde düşünürseniz burada yaşanan 11 Eylül saldırısına eşitti." diye konuştu.

Blinken, İsrail ve Ürdün'ün ardından Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gidecek.

NETANYAHU-AUSTIN GÖRÜŞECEK



Öte yandan Reuters, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşeceğini duyurdu.