Blinken: Siviller askeri operasyonların hedefi olmamalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışması 6. günde sürerken sivillere yönelik mesajlar verdi. Blinken, sivillerin askeri operasyonların hedefi olmaması gerektiğini belirterek, "Gazze'de siviller için güvenli bir koridor oluşturulması için çalışıyoruz." dedi.

Blinken: Siviller askeri operasyonların hedefi olmamalı

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, - gerilimine ilişkin açıklamalar yaptı.

"Siviller askeri operasyonların hedefi olmamalı" diyen Blinken, Gazze'de siviller için güvenli bir koridor oluşturulması için çalıştıklarını söyledi.

Blinken, "İsrail ölçeğinde düşünürseniz burada yaşanan 11 Eylül saldırısına eşitti." diye konuştu.

Blinken, İsrail ve Ürdün'ün ardından Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gidecek.

NETANYAHU-AUSTIN GÖRÜŞECEK

Öte yandan Reuters, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşeceğini duyurdu.

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