Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi temaslarını sürdürdüğü Orta Doğu’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile El-Ula'da bir araya geldi. Blinken görüşmede Gazze’ye insani yardımın konuşulduğunu söyledi.

Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün’deki temaslarının ardından ’a giderek dün Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile El-Ula’da bir araya geldik ve Gazze'deki insani ihtiyaçların acilen karşılanmasının ve çatışmaların daha fazla yayılmasının önlenmesinin önemini ele aldık.” dedi.

Blinken'dan "bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlıyız" açıklaması

Blinken'dan "bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlıyız" açıklaması

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KIZILDENİZ AÇIKLAMASI

Blinken, Selman ile yaptığı görüşme öncesinde Yemenli Husilerin Kızıldeniz’de ticari gemileri hedef alan saldırılarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Blinken, “Bu çatışma genişlememelidir. En işlek ticaret koridorlarından biri olan Kızıldeniz'de Husilerin gerçekleştirdiği ve küresel deniz taşımacılığının yaklaşık yüzde 20'sini sekteye uğratan ya da gemilerin rota değiştirmesine neden olan saldırıları kınıyoruz. Bu durum gıda, yakıt, ilaç ve insani yardımın taşınma maliyetini ve süresini arttırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri bakanı Blinken kalıcı barışın ve güvenliğin sağlanması için de çalışılmsı gerektiği vurgusu yaparak, "Amerika Birleşik Devletleri, İsrail için kalıcı güvenlik ve Filistin halkı için bir devlet sağlayan bölgesel bir yaklaşım vizyonuna sahiptir." dedi.

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