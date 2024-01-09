Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

KIZILDENİZ AÇIKLAMASI



Blinken, Selman ile yaptığı görüşme öncesinde Yemenli Husilerin Kızıldeniz’de ticari gemileri hedef alan saldırılarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.



Blinken, “Bu çatışma genişlememelidir. En işlek ticaret koridorlarından biri olan Kızıldeniz'de Husilerin gerçekleştirdiği ve küresel deniz taşımacılığının yaklaşık yüzde 20'sini sekteye uğratan ya da gemilerin rota değiştirmesine neden olan saldırıları kınıyoruz. Bu durum gıda, yakıt, ilaç ve insani yardımın taşınma maliyetini ve süresini arttırmaktadır." ifadelerini kullandı.



Dışişleri bakanı Blinken kalıcı barışın ve güvenliğin sağlanması için de çalışılmsı gerektiği vurgusu yaparak, "Amerika Birleşik Devletleri, İsrail için kalıcı güvenlik ve Filistin halkı için bir devlet sağlayan bölgesel bir yaklaşım vizyonuna sahiptir." dedi.

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