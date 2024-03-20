Blinken, Suudi Arabistan'dan sonra İsrail'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'de Hamas-İsrail çatışmalarının başlamasından bu yana altıncı Ortadoğu turuna çıktı.

Blinken, Suudi Arabistan'a vardı.

Yarın da Mısır'a gidecek olan Blinken'ın ziyaretlerinde Gazze'deki durum ele alınacak.

Toplantılarda ateşkes ve rehine takası anlaşması üzerine görüşmeler yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Blinken'in cuma günü İsrail'i ziyaret edeceğini söyledi.



Bakanlık sözcüsü Matthew Miller, Blinken ile birlikte seyahat eden gazetecilere, Blinken'in "tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için devam eden müzakereleri" ve Gazze'ye yardım teslimatını artırma çabalarını tartışmak üzere İsrail'e daha önce planlanmamış bir ziyarette bulunacağını belirtti.