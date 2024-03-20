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Blinken, Suudi Arabistan'dan sonra İsrail'e gidecek

7 Ekim'den bu yana altıncı Ortadoğu ziyaretini gerçekleştiren Blinken, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine vardı. Görüşmelerde Gazze'de ateşkes ve rehine takası için yeni yollar aranacak. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Miller, Blinken'ın İsrail'e daha önce planlanmamış bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Blinken, Suudi Arabistan'dan sonra İsrail'e gidecek

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'de Hamas- çatışmalarının başlamasından bu yana altıncı Ortadoğu turuna çıktı.

Blinken, Suudi Arabistan'a vardı.

Yarın da Mısır'a gidecek olan Blinken'ın ziyaretlerinde 'deki durum ele alınacak.

Toplantılarda ateşkes ve rehine takası anlaşması üzerine görüşmeler yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Blinken'in cuma günü İsrail'i ziyaret edeceğini söyledi.

Bakanlık sözcüsü Matthew Miller, Blinken ile birlikte seyahat eden gazetecilere, Blinken'in "tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için devam eden müzakereleri" ve Gazze'ye yardım teslimatını artırma çabalarını tartışmak üzere İsrail'e daha önce planlanmamış bir ziyarette bulunacağını belirtti.

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