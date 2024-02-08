Blinken savaş kabinesiyle görüştü: Gündem rehineler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana yaptığı beşinci Orta Doğu turunda, İsrail savaş kabinesiyle bir araya geldi.



Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için görüşmeler sürdüren Blinken, Tel Aviv'de, İsrail'in eski askeri şefleri Benny Gantz ve Gabi Eisenkot ile bir araya geldi.



Blinken, İsrailli yetkililerle, "rehinelerin ailelerine döndüğünü görmek için iki tarafın da duyduğu güçlü arzu ve bu amaçla yapılan çalışmalar" hakkında konuştuğunu söyledi.



Blinken'ın, İsrailli rehinelerin aileleriyle de görüşeceği belirtildi.



Eski savunma bakanı Gantz da Blinken'a, "Elbette en acil mesele, rehineleri geri getirmek için bir yol bulmak. Gantz, "Bu yapıldığında pek çok şey başarılabilir" dedi.

Blinken, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşmasının hala mümkün olduğunu, ancak iki tarafın bir anlaşmanın temel şartları konusunda birbirinden çok uzak olduğunu söylemişti.

