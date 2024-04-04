Blinken: Ukrayna, NATO üyesi olacak

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO üye ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik desteğinin "kaya gibi sağlam" olması nedeniyle Ukrayna'nın eninde sonunda NATO'ya katılacağını söyledi.



Blinken, Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, "Ukrayna NATO'nun bir üyesi olacak. Zirvedeki amacımız bu üyeliğe bir köprü kurulmasına yardımcı olmaktır" diye konuştu.

"UKRAYNA'YI HARİTADAN SİLME İDEOLOJİSİ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın ülkesine yoğun füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirterek, bu saldırıların, "Ukrayna'yı haritan silme ideolojisine hizmet ettiğini" söyledi.

"MESELE BUNUN NE ZAMAN OLACAĞI"



Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde konuşan NATO Lideri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya 100 milyar euroluk yardımı görüşeceklerini söyledi.



NATO lideri ayrıca, Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını belirterek, "Mesele bunun ne zaman olacağı" demişti.



Rusya'dan ise toplantıya ilişkin ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "NATO, Rusya ile ilişkilerde soğuk savaş zihniyetine geri döndü" dedi.

