Blinken ve Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ilk kez görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ilk kez görüştü.



Blinken, "Samimi ve doğrudan bir görüşme yaptık. Britney Griner ve Paul Whelan'ın serbest bırakılmasına ilişkin sunduğumuz teklifi kabul etmelerini Kremlin'e ısrarla vurguladım." ifadesini kullandı.



TAHIL ANLAŞMASINDA TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRME ÇAĞRISI



Blinken, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna tahılının ihracatı konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmesini de vurguladığını belirterek, "Ukrayna Büyükelçimiz Bridget Brink, bu sabah Odessa Limanı'ndaydı. Tahılların gemilere yüklendiğini ve harekete hazır olduğunu doğruladı. Rusya'nın burada atacağı adımlar tüm dünya için çok önemli." diye konuştu.



Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölümlerini ilhaka hazırlandığına ilişkin belirtileri de görüşmede gündeme getirdiğini söyleyen Blinken, "Dünya, hiçbir zaman ilhakı kabul etmeyecek. Rusya, bu planlarına devam ederse ek yaptırımlar uygularız." uyarısında bulundu.



Blinken, Rus saldırıları bitene kadar Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceğine işaret ederek, "Japonya da dahil tüm ortak ve müttefiklerimizle Ukrayna'yı desteklemek ve Moskova'dan yaptıklarının hesabını sormak için yakından çalışıyoruz. Ancak ABD, bu savaşı bitirmek için tüm anlamlı diplomatik çabalara destek vermeye de hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.



ABD basınında çıkan bazı haberlerde de ABD'nin, Griner ve Whelan'a karşılık ABD'de tutuklu bulunan Rus Viktor But'u iade edeceği öne sürülmüştü.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da görüşmeye ilişkin, "Küresel gıda krizinin ABD'nin yaptırımları sebebiyle karmaşık hale geldiğini. Batı'nın silah yardımlarıyla Ukrayna savaşını daha da uzattığını" savundu..

