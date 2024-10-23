Blinken ve Netanyahu görüştü: İsrail silah, ABD ateşkes istiyor

Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail bombardımanlarının ortasında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, rehine anlaşması ve çatışmaların durması için yeni bir Ortadoğu turuna başladı.



Blinken'ın ilk durağı Tel Aviv olurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile görüştü.

"SAMİMİ VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME"

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, dün Blinken ile iki buçuk saat görüştüğü ve görüşmenin samimi ve verimli geçtiği belirtildi.

Netanyahu, Blinken ile yaptığı görüşmede, yerlerinden edilen İsraillilerin kuzey İsrail'deki evlerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için Lübnan'da askeri ve siyasi bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.



Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin geri dönmesi için çok çalıştığını ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın ölümünün "esirlerin geri dönmesi, savaşın tüm hedeflerinin yerine getirilmesi ve savaş sonrası üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini" ifade etti.



Toplantı, Blinken'ın Ortadoğu'da gerçekleştireceği "yoğun görüşmeler" turunun ilk ayağı oldu.

GAZZE'NİN KUZEYİNE YÖNELİK ABLUKA



ABD'li bakan da görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Blinken, Netanyahu'ya, Gazze'nin kuzeyine yönelik abluka fikrini açıkça reddetmesi yönünde baskı yaptı.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail, ABD'ye Gazze'nin kuzeyini kuşatmayacağı konusunda özel olarak güvence vermiş olsa da, Blinken, Netanyahu'ya bu beyanı kamuoyuyla paylaşması yönünde baskı yaptı.

"YENİ OLASILIKLARA BAKIYORUZ"



Blinken, "İsrail'in askeri başarısını stratejik bir başarıya dönüştürme vakti geldi. Geriye iki şey kaldı: rehineleri eve getirmek ve savaşı sona erdirmek. Bu hedeflere ulaşmak için yeni olasılıklara ve formülasyonlara bakıyoruz." diye konuştu.



Rehine aileleri ile temas halinde olduğunu belirten Blinken, Hamas'ın ilerlemeye hazır olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını öne sürdü.

"İSRAİL'İN İRAN MİSİLLEMESİ GERİLİMİ TIRMANDIRMAMALI"



İsrail'in İran'a yönelik planlanan misilleme saldırısına da değinen Blinken, "İsrail'in İran'a daha büyük bir gerilime yol açmayacak şekilde yanıt vermesi önemli." ifadelerini kullandı.



Savaş sonrasında Gazze'nin yeniden inşası hakkında ise, "Savaş sonrasında Gazze'de ileriye dönük somut planlar yapmamız gerekiyor. ABD, Gazze'nin yönetimi ve güvenliği konusunda net bir anlaşıya ulaşmak için çalışıyor." diyerek Gazze'ye insani yardım konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirti.

