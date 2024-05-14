Blinken ve Zelenski görüştü: "Askeri yardımlar yolda"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının bir kısmının ulaştığını, geri kalanının da yolda olduğunu ifade ederek, "Bu, savaş alanında Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark oluşturacak" dedi.

Blinken ve Zelenski görüştü: "Askeri yardımlar yolda"
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'da

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'da

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Dışişleri Bakanı Antony Blinken, üst düzey isimlerle görüşmek ve ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği teyit etmek için sürpriz ziyaretle Ukrayna'ya geldi.

Bakan Blinken, temasları kapsamında başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi.

Zelenski görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun özellikle ülkenin doğusunda "zor bir dönem" yaşadığını belirtti.

Geçtiğimiz ay ABD Kongresi tarafından kabul edilen askeri yardım paketi için teşekkür eden Zelenski, silahların mümkün olduğu kadar hızlı teslim edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Zelenski, hava savunmasının ordudaki en büyük eksiklik olduğunu, Harkov'da daha fazla hava savunmasına ihtiyaç olduğunu söyleyerek Ukrayna'nın cephedeki ihtiyaçlarına değindi.

Zelenski, "Harkov için 2 Patriot'a ihtiyacımız var, çünkü orada insanlar saldırı altında. Siviller, askerler, herkes Rus füzelerinin altında" dedi.

Blinken ve Zelenski görüştü: "Askeri yardımlar yolda" - 1

"YARDIMLAR YOLDA"

Blinken ise Ukrayna'nın dayanıklılığına, Zelenski'nin "gücüne ve liderliğine" övgüde bulundu. "Bunun zorlu bir dönem olduğunu biliyoruz" diyen Blinken, yardımların bir kısmının Ukrayna'ya ulaştığını, geri kalanının da yolda olduğunu söyledi.

Blinken, "Bu, savaş alanında devam eden Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark oluşturacak" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Blinken ve Zelenski'nin cephe hattındaki son durumu ve ABD yardımının önemini ele aldığını söyledi.

Miller ayrıca ikilinin Ukrayna'nın ekonomik olarak gelişmesini sağlamak için uzun vadeli güvenlik düzenlemeleri ve devam eden çalışmaları da görüştüklerini aktardı.

ABD Kongresi uzun süren görüşmelerin ardından Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım sağlanmasını içeren pakete geçtiğimiz ay onay vermişti.

İSPANYA KRALI İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı 'nin 17 Mayıs'ta Madrid'i ziyaret edip İspanya Kralı Felipe ile görüşmeye hazırlandığı belirtildi.

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