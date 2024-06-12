Blinken açıkladı: ABD, Gazze'de savaş sonrası planı sunacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu turu kapsamında bugün Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu.



Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani görüşmenin ardından Blinken ile Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi.



Al Thani yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için açık ve kesin bir çağrı olduğunu söyleyerek, “Son dönemde bu çatışmada bir değişime tanık oluyoruz. Bu savaşı sona erdirmek için açık ve kesin bir çağrı var” diye konuştu.



Blinken ise Hamas'ın ateşkes için masadaki teklif üzerinde çok sayıda değişiklik önerdiğini belirterek, "Hamas'ın bazı önerileri daha önce kabul ettiklerinin ötesine geçiyor" ifadelerini kullandı.

Blinken açıklamasında, "Pazarlığın sona ermesinin ve ateşkesin başlamasının vakti geldi" ifadelerini kullandı.