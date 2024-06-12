Blinken açıkladı: ABD, Gazze'de savaş sonrası planı sunacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu turu kapsamında bugün Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani görüşmenin ardından Blinken ile Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Al Thani yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için açık ve kesin bir çağrı olduğunu söyleyerek, “Son dönemde bu çatışmada bir değişime tanık oluyoruz. Bu savaşı sona erdirmek için açık ve kesin bir çağrı var” diye konuştu.
Blinken ise Hamas'ın ateşkes için masadaki teklif üzerinde çok sayıda değişiklik önerdiğini belirterek, "Hamas'ın bazı önerileri daha önce kabul ettiklerinin ötesine geçiyor" ifadelerini kullandı.
Blinken açıklamasında, "Pazarlığın sona ermesinin ve ateşkesin başlamasının vakti geldi" ifadelerini kullandı.
"HAMAS'IN HAYIR YANITI BİR SAVAŞ TERCİHİ"
Blinken ayrıca, "Hamas ateşkese hayır demeye devam ederse, Gazze'de savaşa devam etme yönünde bir tercih yaptıkları açık olacaktır" diye konuştu.
Anlaşma sağlamak için tarafları zorlamaya devam edeceklerini vurgulayan Blinken, ABD'nin önümüzdeki haftalarda Gazze için bir savaş sonrası planı sunacağını açıkladı.
Bu plan kapsamında Hamas'ın bölgenin geleceği hakkında karar sahibi olmasına izin verilmeyeceğini belirtti.
Hamas'la İSrail arasındaki anlaşmazlıklarda köprü kurmayı hedeflediklerini aktaran Blinken, boşlukların doldurulmaz olmadığını umduklarını aktardı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- İsrail
- Abd
- Gazze