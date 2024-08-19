Blinken'dan ateşkes açıklaması: Muhtemelen en iyi, belki de son fırsat (İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar)

Blinken, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde "belirleyici bir an" yaşandığını söyledi. Bakan, Washington'un İsrail ve Hamas arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü son diplomatik çabayı rehinelerin evlerine dönmesi için "muhtemelen en iyi, belki de son fırsat" şeklinde nitelendirdi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinden önce konuşan Blinken, Hamas lideri İsmail Haniye'nin geçen ay Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e misillemede bulunabileceği yönünde endişeler görülürken, Washington'un bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek üzere de çaba gösterdiğini söyledi.

"TEKLİF NETANYAHU'NUN TALEPLERİNİ KARŞILIYOR"



Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için getirilen yeni teklifin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son dönemde ortaya koyduğu taleplere fazla yakın olduğunu ifade etti.



Doha'da iki gün süren görüşmelerin ardından arabulucu ülkeler, yani Katar, Mısır ve ABD, Hamas'a yeni bir teklif iletmişti.



Hamas, bu yeni teklifin, savaşı sona erdirmeyi ve İsrail güçlerini Mısır sınırı da dahil olmak üzere Gazze'den çekmeyi reddeden Netanyahu ile aynı çizgide olduğunu belirtti. Bu iki şart Hamas tarafından ateşkesi sağlayacak temel şartlar olarak görülüyor.



Dün akşam yapılan açıklamada, "Arabuluculara sorumluluklarını üstlenmeleri ve işgalcileri (İsrail) mutabık kalınan unsurları uygulamaya geçirmek için ikna etmeleri çağrısında bulunuyoruz" denilerek grubun temmuz ayındaki teklife sadık kaldığının altı çizildi.

NETANYAHU ŞARTLARINDA ISRARCI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, "görüşmelere ilişkin sürekli bilgi sızdıranların anlaşmanın sağlanmasına zarar verdiği" ifadesini kullandı.



Müzakerelerde "savaş sonlandırılmadan anlaşmaya razı olmayacağı" söylenen Hamas'ın, daha sonra bu pozisyonunu değiştirdiğini savunan Netanyahu, şimdi de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolün ellerinde kalması konusunda ısrarcı olduğunu aktardı.

Netanyahu, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden en fazla sayıda kişinin canlı olarak serbest bırakılmasını anlaşmaya eklemek için çalıştığını belirterek, "bunların savaşın hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacağını" ileri sürdü.