Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Son bir buçuk ayda ilerleme kaydedildi"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Hamas arasında olası ateşkes ve rehine takası sürecine ilişkin güncel durumu değerlendirmek üzere Mısır'ı ziyaret etti.

Blinken, Mısır temaslarına başladı. Bakan Blinken, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Blinken, Gazze'de ateşkes anlaşması konusunda son bir buçuk ayda ilerleme kaydedildiğini belirtti.



Dışişleri Bakanı açıklamasında 18 maddeden 15'i üzerinde anlaşmaya varıldığını ancak geriye kalan meselelerin çözüme kavuşturulması gerektiğini aktardı.



ORTAKLIĞIN ÖNEMİ VURGULANDI

Cumhurbaşkanı El-Sisi ise, Mısır-Amerikan stratejik ortaklığının her iki ülkenin çıkarlarının korunması ve bölgesel güvenliğin arttırılması açısından önemini vurguladı.

Filistin topraklarındaki durumun ele alındığı görüşmede ateşkes müzakereleri ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik Mısır, ABD ve Katar'ın ortak çalışmalarının artırılmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Sisi, Gazze halkına gerekli yardımların ulaştırılması önündeki engellerin kaldırılması ve İsrail'in Batı Şeria'daki ihlallerinin durdurulması için kararlı müdahaleye gerek duyulduğunu tekrarladı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Sisi ayrıca, Filistin halkına yönelik şiddetin tırmandırılması politikasından vazgeçilmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Sisi ve Blinken, iki devletli çözümün kalıcı barış ve güvenliğe ulaşmanın yolu olduğu konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, dün gerçekleştirilen siber saldırıya da değinerek Mısır'ın Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu ve Mısır'ın Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu vurguladı.

Sisi ve Blinken, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sükûnetin sağlanması için iki ülkenin iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı.