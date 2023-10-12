Blinken'dan İsrail'e kritik ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün İsrail'de olacak. İsrail ziyaretinin ardından da Ürdün'e geçecek.

Blinken'dan İsrail'e kritik ziyaret

Blinken, 'e yola çıkmadan önce gazetecilere açıklama yaptı. Blinken, "Savaşta hayatını kaybeden vatandaşı sayısının 22'ye yükseldiğini, bu sayının artabileceğini belirtti.

Blinken, Hamas'ın rehin aldığı Amerikalıları kurtarmak için İsrail hükümetiyle irtibat halinde olduklarını aktardı.

Amerikalı Bakan, bugün İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la yapacağı görüşmede İsrail'e desteğini bir kez daha yineleyecek.

Blinken daha sonra Ürdün'e geçecek.

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