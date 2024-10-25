Blinken'dan Lübnan çağrısı: "Diplomatik çözüme ulaşılmalı"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada İsrail'in askeri operasyonları devam ederken Lübnan'da diplomatik bir çözüme ulaşılması için gerçek bir aciliyet duygusu olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı açıklamada, İsrail'in askeri operasyonlarının ardından Lübnan'da diplomatik bir çözüme ulaşılması gerektiğini vurguladı.
Blinken, “İsrail ve Lübnan arasındaki sınır boyunca gerçek bir güvenliğin sağlanabilmesi için diplomatik bir çözüme ulaşılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması konusunda gerçek bir aciliyet duygusuna sahibiz.” dedi.
Blinken, bu kararın uygulanmasının, “sınırın her iki tarafındaki insanların evlerine dönebilecek güvene sahip olabilmeleri” için önemli olduğunu belirtti.
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