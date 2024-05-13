Blinken'dan "Refah'ta büyük bir saldırıya karşıyız" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, Refah'a yönelik büyük bir saldırıya karşı oldukları mesajını verdi ve İsrailli bakandan Gazze'ye yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.

Blinken'dan "Refah'ta büyük bir saldırıya karşıyız" mesajı
ABD'den İsrail'e Refah uyarısı

ABD'den İsrail'e Refah uyarısı

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha vurgulayan Blinken, Hamas'ın yenilmesi konusunda İsrail ile aynı çizgide olduklarını belirtti.

Gazze ve Refah'taki son durumu da İsrailli bakanla değerlendiren Blinken, ABD'nin, İsrail'in Refah'a yönelik büyük bir saldırı düzenlemesine karşı olduğu şeklindeki pozisyonunu yineledi.

Blinken ayrıca, Gallant'tan, Gazze'deki sivillerin ve insani yardım görevlilerinin hedef alınmamasını, bölgeye insani yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.

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