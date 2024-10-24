Blinken'ın 11'inci Ortadoğu turu: Arabulucu Katar'a gitti

Ateşkes görüşmeleri ve rehine takası için bir kez daha Ortadoğu turuna başlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Blinken, Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi.

Blinken'ın 11'inci Ortadoğu turu: Arabulucu Katar'a gitti

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana 11'inci kez çıktığı Ortadoğu turunda bugün 'ı ziyaret ediyor.

Başkent Doha'ya giden Blinken, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani ile Lusail Sarayında bir araya geldi. 

Katar, Gazze için yürütülen ateşkes görüşmelerinde önde gelen arabulucu ülkelerden biri.

Amerika, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın geçen hafta Gazze'de güçleri tarafından öldürülmesini, ateşkes çabalarını canlandırmak için bir "fırsat" görüyor.

Ancak çıkmaza giren görüşmelerde, tarafların taleplerini değiştirdiklerine dair bir işaret yok.

Blinken'in salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya gelmesinin ardından da bir ilerleme kaydedildiği görülmedi.

İsrail'den sonra Suudi Arabistan'ı da ziyaret eden Blinken'ın, bir sonraki durağının yarın İngiltere olması bekleniyor.

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