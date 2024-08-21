Blinken'ın ateşkes turunda son durak Katar: "Hiçbir taraf anlaşma çabalarını baltalamamalı"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile ateşkes müzakerelerini görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, Blinken ve El Sani'nin, “müzakereciler tarafından sunulan köprü önerisinin, anlaşmanın hızlı bir şekilde uygulanmasına olanak sağlayacak şekilde kalan boşlukları giderdiğinin altını çizdiklerini” söyledi.



Patel, “Bakan ve başbakan, hiçbir tarafın bir anlaşmaya varma çabalarını baltalayacak eylemlerde bulunmaması gerektiğini iletmek üzere birlikte çalışmaya devam etmeyi görüştüler” dedi.



Blinken, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana Ortadoğu'ya dokuzuncu kez ziyaret düzenledi. Pazartesi günü ilk durağı İsrail'de, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Daha sonra Mısır'a geçerek Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD'li bakanın son durağı ise Katar'ın başkenti Doha oldu.

Blinken, dün erken saatlerde Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika'nın İsrail ile her gün temas halinde olduğunu, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların da Hamas ile “köprü kurucu öneri” üzerinde bir anlaşma sağlamak üzere temas halinde olduğunu söyledi.

Blinken, önceki gün İsrail'de yaptığı açıklamada ise bu görüşmelerin Gazze'de ateşkes için "son şans" olduğunu ifade etmişti.