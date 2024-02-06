Blinken'ın ikinci durağı Mısır: Sisi ile bir araya gelecek

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana beşinci Orta Doğu turuna başladı.

Dün akşam Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile başkent Riyad'da bir araya gelen Blinken'ın ikinci durağı ise Mısır.



Blinken, bölge turunun ilk durağı olan Riyad'da yaptığı açıklamada, Prens Salman ile Gazze Şeridi’ne insani yardımı artırma ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yönelik çabaları ele aldıklarını belirtti. Blinken, “Çatışmanın daha da yayılmasını önlemek için bölgede diplomasiye devam edeceğiz” dedi.



Bugün ise Kahire'ye ulaşan ABD'li bakan, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile bir araya gelecek.



Yeni bir ateşkes anlaşması arayışında olan Blinken’ın daha sonra Katar, İsrail ve Filistin’i ziyaret etmesi bekleniyor.