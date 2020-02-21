Bloomberg, başkanlık kampanyası için 463 milyon dolar harcadı

Seçim kampanyası için dışarıdan gelen bağışları kabul etmeyen Bloomberg, kasım ayından bugüne kadar 463 milyon dolar harcadı

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için aday adayı olan milyarder iş insanı Michael Bloomberg, seçim kampanyası için şu ana kadar 463 milyon dolar harcadı.

Bloomberg'in seçim kampanyasını yürüten ekipten yapılan açıklamaya göre, milyarder iş adamı ve eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, söz verdiği üzere dışarıdan gelen bağışları kabul etmedi ve kendi parasını kullandı.

Bloomberg'in Demokrat Parti'den aday adaylığını açıkladığı kasım ayından bugüne kadar 463 milyon dolar harcadığına işaret eden ekip, bu paranın 220 milyonun dolarının ocak ayında harcandığını kaydetti.

Söz konusu rakam, özellikle televizyon ve internet ortamında yapılan reklamlar ve kampanyada çalışan 2 binden fazla personel için harcandı.

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