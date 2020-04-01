Bloomberg: Çin corona virüs salgınını örtbas etti

ABD istihbaratının, Çin'in yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin vaka ve ölü sayılarını olduğundan az göstererek, salgının gerçek boyutlarını örtbas ettiği sonucuna ulaştığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı 01.04.2020 - 21:21 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 21:22

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ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in, adını açıklamadığı 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Çin'in Covid-19 salgınının gerçek boyutlarını tüm dünyadan sakladığına dair Amerikan istihbaratının bir rapor hazırladığı belirtildi.

Söz konusu raporun geçen hafta Beyaz Saraya sunulduğuna işaret edilen haberde, raporda Çin'in ülkedeki Covid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayılarını bilerek gizlediğine dair bilgilerin yer aldığı aktarıldı.

ÇİN ŞÜPHE UYANDIRIYOR

Çin'in, salgının 2019'un sonunda Wuhan'da başlamasının ardından, sadece belirti gösteren hastaları istatistiklere dahil ettiğinin vurgulandığı haberde, Hubei eyaletindeki binlerce cenaze görüntülerinin de şüphe çektiği kaydedildi.

Haberde Çin'in yanı sıra İran, Rusya, Kuzey Kore, Suudi Arabistan ve Mısır da dahil bazı ülkelerin açıkladığı rakamların şaibeli olduğu kaydedildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Çin'de şu anda Kovid-19 kaynaklı yaklaşık 82 bin vaka ve 3 bin 300 ölüm var.

ABD'deki son rakamlar ise 189 bin 633 virüs vakası ve 4 bin 90 virüs kaynaklı ölüm oldu.

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