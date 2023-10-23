BM, 14 yardım TIR'ının daha Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi

Griffiths, sosyal medya platformu X'ten, Gazze'ye ulaşan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.



Yardım taşıyan 14 TIR'ın daha Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini aktaran Griffiths, yardımların Mısır Kızılayı ve BM tarafından sağlandığını belirtti.



Griffiths bunu, "insani yardıma şiddetle ihtiyaç duyan milyonlarca insan için küçük bir umut ışığı" olarak nitelendirdi.



Çok daha fazlasına ihtiyacın olduğunu vurgulayan Griffiths, "Özellikle Filistin tarafındaki yardım çalışanlarına, risklere rağmen malları boşaltmak için hemen harekete geçtikleri için minnettarım. Gerçek kahramanlar. Onların da korunmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



Griffiths, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin duyuruyu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sınırı geçen 20 tırlık ilk yardım konvoyunda, Mısır Kızılayı ile BM'den sağlanan ve BM'nin desteğiyle Filistin Kızılayı tarafından teslim alınmasına izin verilen hayat kurtarıcı malzemelerin yer aldığını bildirmişti.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.



Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.



İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.



İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.



Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.