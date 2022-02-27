BM: 368 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.



BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki sivillerin durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.



Açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülke genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı.



Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgeler.

OCHA, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin "Rus askeri operasyonlarının" ilk gününden bu yana 130 askeri personelin öldüğü ve 310'unundan fazlasının da yaralandığı açıklamasını da paylaştı.



Sivil altyapı tesislerine yapılan saldırıların yüz binlerce kişiyi elektriksiz ve susuz bıraktığı belirtilen açıklamada, yüzlerce evin hasar gördüğü veya yıkıldığı ifade edildi.



İNSANİ YARDIM OPERASYONLARI ASKIYA ALINDI



"BM kuruluşları ve insani yardım ortakları, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle operasyonlarını askıya almak zorunda kaldı" ifadesi kullanılan açıklamada, BM kuruluşlarının durum izin verdiğinde Ukrayna'da kalmaya ve insani yardımları sürdürmeye kararlı olduğunun altı çizildi.



368 BİN MÜLTECİ KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ



BM, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.



BM, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunuyor.