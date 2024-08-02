BM açıkladı: Gazze'de okulların yüzde 85'i hasar gördü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından Gazze'deki okul binaları ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 85’inin doğrudan hedef alındığını veya hasar gördüğünü duyurdu.

BM açıkladı: Gazze'de okulların yüzde 85'i hasar gördü

, 7 Ekim'de Şeridi'ne başlattığı saldırılarını her geçen gün artırarak sürdürüyor.

İsrail saldırılarda hastane ve sivil yerleşim alanlarının yanı sıra okulları da hedef alıyor.

Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki binalarının yüzde 85’inin doğrudan hedef alındığını veya hasar gördüğünü duyurdu.

Açıklamada, okullardan bazılarının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiği ifade edilerek, "Savaş, Filistinli çocukların bugününü ve geleceğini yok ediyor" denildi.

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