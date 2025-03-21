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BM açıkladı: Göç yollarının en ölümcül yılı 2024

BM Uluslararası Göç Örgütü, 2024'te dünya genelinde göç yollarında 8 bin 938 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun kayıtlardaki en ölümcül yıl olduğunu açıkladı.

BM açıkladı: Göç yollarının en ölümcül yılı 2024

(BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2024'te genelinde göç yollarında 8 bin 938 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun kayıtlardaki en ölümcül yıl olduğunu duyurdu.

IOM, geçen yıl göç ederken hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "2024'te dünya çapında göç yollarında en az 8 bin 938 kişi hayatını kaybetti ve bu kayıtlardaki en ölümcül yıl oldu" denlidi.

Açıklamada, son 5 yılda göç yollarında hayatını kaybedenlerin sayısındaki artışın sürdüğü vurgulanarak, 2024'teki ölüm sayısının, 8 bin 747 ölümünün kaydedildiği 2023'teki bir önceki rekoru geride bıraktığı aktarıldı.

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