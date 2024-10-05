BM açıkladı: İsrail Gazze'de okulları hedef aldı, en az 20 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric'den İsrail’in Filistin’de sivilleri ve yardım çalışanlarını hedef aldığı saldırılara dair açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından kullanılan okulların İsrail güçleri tarafından hedef alındığını söyleyen Dujarric, “UNRWA'da çalışan meslektaşlarımız, son 2 gün içinde 3 okullarının vurulduğunu söyledi.

Dujarric açıklamasında “Yaklaşık 20 bin kişi bu okullarda barınıyordu. 20'den fazla kişinin öldüğü bilgisi var” dedi.

Ayrıca, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana UNRWA'nın kullandığı 140’tan fazla okulun hedef alındığına kaydetti.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer insani yardım ortaklarının raporlarına göre, Gazze'deki okul binalarının yüzde 87'sinin doğrudan vurulduğu ya da hasar gördüğü belirtildi. Dujarric, UNRWA'nın okulların "askeri amaçlar için kullanılmayacağı" konusunda daha önce açıklama yaptığını hatırlattı.



LÜBNAN'A 2 MİLYON DOLARLIK EK YARDIM



Dujarric, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan’a yönelik yardım çalışmaları hakkında da bilgi vererek, BM’nin insani yardım fonundan Lübnan’a ek 2 milyon dolarlık destek sağlayacağını duyurdu. Bu yardım, daha önce açıklanan 10 milyon dolarlık destekle birlikte verilecek. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’ne ait tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın Beyrut'a ulaştığı bilgisini de paylaştı. Dujarric, ilerleyen günlerde bölgeye daha fazla yardım uçağının gönderileceğini belirtti.