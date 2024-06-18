BM açıkladı: Savaşlarda ölen çocuk sayısı bir yılda üç katına çıktı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefi Volker Turk, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı açıklamada, savaşan tarafların giderek "kabul edilebilir ve yasal olanın sınırlarını zorladığını" söyledi.



Açıklamaya göre taraflar, birbirlerini tamamen hor görüyor ve insan haklarını temelden çiğniyor.

Turk, açıklamasında, "Sivillerin öldürülmesi ve yaralanması günlük bir olay haline geldi. Hayati altyapının tahrip edilmesi günlük bir olay haline geldi. Çocuklar vuruldu. Hastaneler bombalandı. Tüm topluluklara ağır toplar fırlatıldı. Tüm bunlar nefret dolu, bölücü ve insanlıktan çıkarıcı söylemlerle birlikte gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

SİVİL ÖLÜMLERİ YÜZDE 72 ARTTI



BM İnsan Hakları Şefi, ofisinin topladığı verilere göre geçen yıl "silahlı çatışmalarda ölen sivillerin sayısının yüzde 72 oranında arttığını" açıkladı.



Veriler 2023 yılında öldürülen kadınların oranının bir önceki yıla göre iki katına, çocukların oranının ise üç katına çıktığını gösteriyor.



Turk, Gazze Şeridi'nde "savaşın taraflarının uluslararası insan hakları ve insancıl hukuku hiçe saymasından dehşete düştüğünü" söyledi.



İsrail'in Mayıs ayı başında Refah'a yönelik operasyonlarını arttırmasından bu yana yaklaşık bir milyon Filistinli bir kez daha zorla yerinden edilirken, yardım dağıtımı ve insani erişim daha da kötüleşti.

