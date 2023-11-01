BM, acil insani ateşkes çağrısını yineledi: Milyonlar için ölüm kalım meselesi

7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 26'ncı güne girildi. Dün vurulan Cebaliye mülteci kampı bugün bir kez daha İsrail bombalarının hedefi oldu.



Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, acil insani ateşkes çağrısını yineledi.

UNRWA'nın X sosyal medya resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız bombardımanı şok edici. Eşi görülmemiş bir yıkım, gözümüzün önünde yaşanan insani dram dayanılmaz. Acil bir insani ateşkes milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi." ifadelerine yer verildi.



Ayrıca, UNRWA'dan yapılan ikinci bir paylaşımda da, Gazze'de yaşananların zorla yerinden edilme olduğu ve şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 670 bin insanın aşırı kalabalık durumdaki BM'ye ait 150 yapıya sığındığı ifade edildi.

