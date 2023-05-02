BM: Afganistan'daki kadın haklarına yönelik ihlallere sessiz kalmayacağız

BM Genel Sekreteri Guterres, Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan'la ilgili yaptığı toplantıların ardından düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'ın istikrarına ilişkin endişelerinin arttığını belirtti.



Guterres, Taliban'ın kadın personele yönelik kısıtlamalarına rağmen BM'nin milyonlarca çaresiz Afgan'a yardım ulaştırmak için Afganistan'da kalacağını ifade etti.



BM'nin Afganistan'da yardım için kalmasına karşın yardım fonlarının azaldığını kaydeden Guterres, yardımlar için bu yıl mali taahhütlerde ciddi bir eksiklik olduğu konusunda uyarıda bulundu.



TOPLANTILAR SÜRECEK

Afganistan'ın dünyadaki en büyük insani krizi yaşadığını ve ülkenin istikrarı konusunda büyük endişelerinin olduğunun altını çizen Guterres, BM'nin de Afganistan halkının çıkarları için kapsamlı bir yakınlaşma adına toplantılar düzenlemeye devam edeceğini söyledi.



"BM, Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarının haklarına yönelik sistematik ihlallere sessiz kalmayacak." ifadesini kullanan Guterres, BM'nin Afganistan halkına yönelik yükümlülüklerinden geri adım atmayacağını ve bu bağlamda bir dizi girişimin yürütüldüğünü kaydetti.



Guterres ayrıca Taliban yetkilileri tarafından kadın Afgan BM personeline yönelik getirilen yasağın insan haklarının ihlali olduğunu vurguladı.

