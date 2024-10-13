BM Barış Gücü askerlerine saldırı: İsrail ile ABD arasında telefon trafiği

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü mevzilerine açılan ateş nedeniyle ABD'nin endişeli olduğu belirtiliyor.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Lübnan'daki barış gücünün (UNIFIL) hedef alınmaması gerektiğini söylediği bildirildi.

UNIFIL'e asker katkısında bulunan kırk ülke de Lübnan'daki barış gücü askerlerinin korunması çağrısında bulunan ortak bir bildiriye imza attı.

İkili arasında gece boyunca süren görüşmelerin ardından İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre Gallant, Austin'e İsrail'in UNIFIL askerlerine zarar gelmemesi için tedbir almaya devam edeceğini söyledi.



İsrail güçlerinin güney Lübnan'da yürüttüğü savaşta son günlerde en az beş barış gücü askeri yaralandı. UNIFIL, İsrail ordusunu kendi mevzilerine “kasıtlı olarak” ateş açmakla suçluyor.



UNIFIL, son günlerde karargahının bulunduğu Lübnan'ın Nakura kasabasında ve diğer mevzilerde defalarca ateş altında kaldıklarını bildirdi.



Endonezya, İtalya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu UNIFIL'e katkıda bulunan 40 ülke, dün yaptıkları ortak açıklamada “Bu tür eylemler derhal durdurulmalı ve yeterince soruşturulmalıdır” dedi.



Yaklaşık 50 milletten 9 bin 500 askerin görev yaptığı UNIFIL, diğer görevlerinin yanı sıra 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında 33 gün süren savaşı sona erdiren ateşkesi izlemekle de görevli.

