BM Barış Gücü, İsrail'in talebine rağmen Lübnan'da kalacak

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevine devam edecek.

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'daki mevzilerinde kalmaya devam edeceklerini ve gerektiğinde devreye sokmak üzere hazır bir "acil durum" planları olduğunu söyledi.



İsrail'in birliklerini geri çekmesi yönündeki talebine ilişkin açıklama yapan Tenenti, 30 Eylül'de İsrail ordusunun Lübnan'a "sınırlı kara saldırıları" düzenleme niyetini kendilerine bildirdiğini ve bazı mevzilerin yerini değiştirmelerini talep ettiğini aktardı.



"Barış gücü askerlerimiz Lübnan'daki tüm mevkilerde kalmaya devam ediyor, duruşumuzu ve faaliyetlerimizi düzenli olarak ayarlıyoruz ve gerektiğinde devreye sokulmaya hazır acil durum planlarımız var" diyen Tenenti, bu planlar hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, tüm aktörleri Barış Gücü'nün emniyet ve güvenliğine saygı göstermeye davet etti.



Tenenti, şunları ekledi: "Lübnan ve İsrail'i, sadece sözde değil eylemde de bölgede istikrarı geri getirecek tek geçerli çözüm olan 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına bağlı kalmaya çağırıyoruz."

