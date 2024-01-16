BM Barış Gücü’nden bir kişi Orta Afrika’da öldürüldü

Birleşmiş Milletler’e bağlı barış gücünden bir kişinin Orta Afrika Cumhuriyet’inde meydana gelen patlamada öldüğü ve ikisi ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

BM Barış Gücü’nden bir kişi Orta Afrika’da öldürüldü

Orta Çok Boyutlu İstikrar Görev Gücü (MINUSCA) dün yaptığı açıklamayla, dün sabah saatlerinde bir patlayıcı cihazın patlaması sonrasında barış gücünden Emmanuel Steve Atebele’nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki bir köyde öldürüldüğünü duyurdu.

Kamerunlu barış gücü birliğinde görevli Atebele’nin birliğinin Uluslararası Göç Örgütü'nden bir ekibe güvenlik için eşlik ettiği ifade edildi.

Olayda ikisi ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

"SAVAŞ SUÇUDUR"

MINUSCA, Orta Afrika yönetimine barış güçlerine yönelik saldırının sorumlularını tespit etmek ve adalete teslim etmek için çağrıda bulundu.

Bir barışı koruma görevlisinin hayatına yönelik her türlü saldırının savaş suçu olarak kabul edilemesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Ayrıca eylemin ulusal ve uluslararası adalet tarafından kovuşturmaya tabi tutulması gerektiği de belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına yapılan açıklamada ise “Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler barış güçlerini hedef alan saldırıların uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatır. Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerini, bu saldırının faillerinin tespit edilmesi ve bir an önce adalet önüne çıkarılması için her türlü çabadan kaçınmamaya çağırıyor.” ifadeleri kullanıldı.

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