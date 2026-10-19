BM: Batı Şeria'daki durum artık açlık krizine dönüşüyor

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Ortadoğu'daki sorunlarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında saha çalışmaları yaptığını belirten Skau, hasat mevsiminin yaşandığı Batı Şeria 'da yanmış zeytin tarlalarıyla, boşaltılmış çiftliklerle karşılaştığını, bölgede insan hakları ve güvenlik konusundaki sorunların devam ettiğini vurguladı.

Skau, "Yani bu durum, eskiden beri bir insan hakları ve koruma kriziydi, özünde hala da öyle olmaya devam ediyor fakat artık bir açlık krizine de dönüşüyor." uyarısında bulundu.

Batı Şeria'da gıda güvensizliğinin son üç yılda iki katından fazla arttığına dikkati çeken Skau, şu anda "yaklaşık bir milyon Filistinlinin" gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bilgisini paylaştı.

"SORUNUN TEMELİNDE YİNE FİNANSMAN YETERSİZLİĞİ YATIYOR"

Skau, Batı Şeria'da bu sıkıntıların ortaya çıkışında finansman yetersizliğinin etkili olduğuna işaret etti.

Son haftalarda bölgede destek sağlanan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 400 binden 200 bine düştüğünü söyleyen Skau, "En savunmasız durumda olanları tespit etmek için elimizden geleni yapıyoruz ancak bu, oldukça zor bir süreç çünkü çok fazla insan büyük sıkıntı çekiyor. Sorunun temelinde yine finansman yetersizliği yatıyor." dedi.

Skau, bölgedeki durumun uzun zamandır "son derece gergin gittiği" ancak gıda meselesinin "aşılmaması gereken bir sınır" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

BM yetkilisi, şunları söyledi:

"Çünkü açlığın yayıldığı yerde istikrarsızlık da baş gösterir. Bu nedenle uluslararası topluma bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Batı Şeria'daki bu krize çözüm bulmak adına diplomatik araçları devreye sokun, desteğinizi artırın ve üzerlerindeki baskıyı hafifletmek için sunduğumuz programların ve yardımların devamlılığını sağlamak üzere acilen finansman desteği sağlayın."