BM binasının ilginç sistemi: Nehir suyuyla soğutuluyor!

Dünya genelinde hava sıcaklığı yükselirken klimalara ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Klimaya alternatif arayışları var.



Bu konuda New York'taki Birleşmiş Milletler binası dikkat çeken bir örnek oluşturuyor. Bina, kıyısında bulunduğu East River yani Doğu Nehri'nin suyuyla soğutuluyor.



Cam elyaf borularla dakikada 26 bin litre su binanın soğutma sistemine pompalanıyor. Sistemi tarafınan kullanılan su nehre geri bırakılıyor.



İşlem sırasında suya kimyasal madde sızmamasına da dikkat ediliyor.

1950'LERDEN BERİ KULLANILAN TEKNİK



Bina ilk kullanılmaya başlandığı 1950'lerden beri bu şekilde soğutuluyor. Binanın 2008 ile 2014 yılları arasında yenilenmesi sırasında soğutma sistemi de elden geçirildi.



Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre klima kullanımı nedeniyle 1990'dan beri enerji tüketimi üç katına çıktı.

BAŞKA ÖRNEKLERİ DE VAR



Dünya genelindeki klima sayısı 2 milyarı aşıyor. New York'taki Birleşmiş Milletler binası suyla soğutulan tek yer değil.



Paris'te de soğutma için sen nehrinden faydalanılıyor.



ancak soğutma sisteminde kullanılan su nehirlere daha sıcak olarak akıtılıyor. bunun sudaki canlı çeşitliliği için risk oluşturabileceği eleştirileri yöneltiliyor. su sıcaklığına sınır getirilmesiyle bu sorunun aşılabileceğine dikkat çekiliyor.

