BM: Binlerce Filistinli tutsak, işkence ve sistematik kötü muamele görüyor

"İsrail Hapishane Servisi, Ekim 2026 itibarıyla 9 bin 200'den fazla Filistinlinin, Haziran 2026 itibarıyla ise 370'ten fazla Filistinli çocuğun gözaltında tutulduğunu doğruladı. Bunların birçoğu keyfi olarak alıkonuldu. Elimizdeki belgeler, Filistinli tutukluların İsrail gözaltı merkezlerinde yaygın ve sistematik işkence ile kötü muameleye maruz kaldıklarını gösteriyor. Belgeler, bu kişilere yönelik tecavüz dahil cinsel şiddet vakalarının da doğrulandığını gösteriyor." ifadelerini kullanan Al-Kheetan, keyfi gözaltı, zorla kaybetme, işkence ve diğer kötü muamele teşkil edebilecek tüm uygulamalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, keyfi olarak alıkonulan tüm Filistinlilerin serbest bırakılması gerektiğinin de altını çizdi.



BM İnsan Hakları Ofisinin, Ekim 2023'ten bu yana en az 93 Filistinlinin gözaltındayken hayatını kaybettiğini doğruladığını vurgulayan Al-Kheetan, bu ölümlerin her biri hakkında bağımsız, hızlı ve şeffaf soruşturmalar yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi yönündeki çağrılarını yineledi.

Al-Kheetan, "Söz konusu soruşturmalar tamamlanana dek, gözaltı yetkilileri bu süreçte meydana gelen her türlü ölümden sorumlu tutulur." değerlendirmesinde bulundu.