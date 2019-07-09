İlişkili Haberler 50 bin kadın aile içi şiddet kurbanı

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde cinayete kurban gidenlerin sayısının savaşlar ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla olduğunu açıkladı.



Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin açıkladığı rapora göre, 2017 yılında dünya genelinde 464 bin kişi cinayete kurban giderken, aynı yıl savaş ve çatışmalarda 89 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 26 bin kişiyse terör eylemleri sonucu yaşamını yitirdi.



Raporda cinayet kurbanlarının silahlı çatışmalar ve savaşlarda hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.



EN YÜKSEK CİNAYET ORANLARI ORTA AMERİKA'DA

Dünya genelindeki cinayetlerin yüzde 19'u organize suçlardan kaynaklanırken, en yüksek cinayet oranları da organize suçların ve çete şiddetinin yaygın olduğu Orta Amerika'da görüldü. Orta Amerika'da her 100 bin kişiden 62,1'i cinayete kurban gitti.



Rapora göre cinayet oranlarının en düşük olduğu yerler ise Asya, Avrupa ve Orta ve Güney Pasifik'teki ada devletleri.



KADIN CİNAYETLERİNİN YÜZDE 58'İ AİLE İÇİ ŞİDDETTEN KAYNAKLANIYOR

Raporda ayrıca aile içi şiddet nedeniyle öldürülen kadınların oranında da artış yaşandığına ve kadın cinayetlerinin yüzde 58'inin aile içi şiddetten kaynaklandığına dikkat çekildi.