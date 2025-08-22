BM doğruladı: Gazze'de kıtlık İsrail ablukasının sonucu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, Gazze'de kıtlık ilan edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.



Gazze'deki duruma ilişkin yapılan uyarıları hatırlatan Lazzarini, "Aylarca yapılan uyarılara kulak tıkandı. Şimdi Gazze şehrindeki kıtlık doğrulandı." ifadelerini kullandı.



Lazzarini, "Bu, İsrail hükümeti tarafından tasarlanan ve insan eliyle uygulanan bir aç bırakmadır." değerlendirmesinde bulunurken, Gazze'de ilan edilen kıtlığın, İsrail'in gıda ve temel ihtiyaç maddelerine uyguladığı ablukanın doğrudan bir sonucu olduğunu teyit etti.



İsrail'in UNRWA dahil yardım kuruluşlarının Gazze'ye insani yardım ulaştırmasını engellediğine dikkati çeken Lazzarini, kıtlığın kontrol altına alınabilmesi için "ateşkes, insani kuruluşların görevlerini yapmasına izin verilmesi ve açlıktan ölen insanlara yardımların ulaştırılması" gerektiğini vurguladı.



Lazzarini, Gazze'deki kıtlığın engellenmesi için çağrıda bulunarak, "Siyasi irade zamanı!" ifadelerini kullandı.