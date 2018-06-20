BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Doğu Guta'nın rejim güçlerince kuşatılması ve ele geçirilmesinin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler raporunda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi ve müttefiklerinin kuşatma ile 265 bin kişiye insani yardım ulaşmasını engelledikleri belirtildi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen ağır bombardımanların da savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında olduğu belirtildi.
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu raporunda, Şam'a havan saldırısı gerçekleştiren muhaliflerin de savaş suçu işlediği bilgisi yer aldı.
BM: Doğu Guta'da savaş suçu işlendi
NTV HaberDünya
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Doğu Guta'nın rejim güçlerince kuşatılması ve ele geçirilmesinin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında olduğunu bildirdi.
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Doğu Guta'nın rejim güçlerince kuşatılması ve ele geçirilmesinin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında olduğunu açıkladı.