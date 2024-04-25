BM: Gazze halkı salgın hastalık riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze’deki Filistinlilerin artan salgın hastalık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu açıkladı.

BM: Gazze halkı salgın hastalık riskiyle karşı karşıya

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından İsrail’in saldırılarının sürdüğü ’de yol açtığı insanlık felaketine ilişkin açıklamada yapıldı.

"’de açlık, hastalık ve ölüm halkın peşini bırakmıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail’in saldırılarından kaçan 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki derme çatma barınakların arasında çöplerin biriktiği vurgulandı.

Açıklamada, salgın hastalık riskinin yüksek olduğu, ishal ve hepatit A salgınlarında endişe verici artış yaşandığına dikkat çekildi.

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AÇLIK VE SALGIN HASTALIKLAR

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

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GAZZE'DE 2,2 MİLYON KİŞİ KITLIK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

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