BM: Gazze ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, insani yardım topluluğunun 2 milyon insana yardım ulaştırmaya çalıştığını belirterek, "Bunu kendi personelleri öldürülürken yapmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Griffiths, "Korkunç 7 Ekim saldırılarının ardından geçen 3 ayda Gazze ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü." dedi.



Gazze'de iletişim sıkıntısının sürdüğünü, yolların zarar gördüğünü ve konvoyların hedef alındığını anımsatan Griffiths, aynı zamanda insanların yaşaması için kilit olan ticari tedarikin hemen hemen hiç olmadığını vurguladı.

