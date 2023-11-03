BM: Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'dakilerin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç var

Laerke, "Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor." dedi.



12 Ekim'de Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları için başlatılan yardım çağrısında yaklaşık 1,3 milyon insanı desteklemek için 294 milyon dolar talep edildiğini hatırlatan Laerke, o tarihten bu yana bölgedeki durumun daha umutsuz hal aldığını söyledi.

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